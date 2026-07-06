Главным итогом предстоящего в Анкаре саммита НАТО станет консолидация стран Североатлантического альянса, включая Соединенные Штаты, которые не планируют выступать в роли посредников. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. Эксперт отметил, что позиция Трампа по украинскому вопросу остается прогнозируемой и направленной на сотрудничество с Киевом, а американские военные продолжают помогать беспилотникам обходить системы ПВО для ударов вглубь российской территории. Политолог допустил, что боевые действия рискуют перерасти в полномасштабный конфликт и лобовое столкновение с Европой, против которого Россия не отступит из-за своей исторической программы борьбы с нацизмом.