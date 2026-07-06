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В Европарламенте рассказали о перспективах интеграции Украины в НАТО

В Европарламенте сообщили, что за вступлением Украины в ЕС должно последовать ее членство в Североатлантическом альянсе.

Источник: Аргументы и факты

Вступление Украины в Европейский союз должно быть продолжено ее присоединением к Североатлантическому альянсу. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по сотрудничеству Украины и ЕС в Европарламенте Пекка Товери.

Европейский политик выразил уверенность в том, что вооруженные силы страны в кратчайшие сроки продолжат интеграцию своих систем подготовки и оперативного планирования с структурами альянса. Спикер отметил, что Киев, вероятно, предпримет шаги по аналогии с Финляндией. Он напомнил, что Хельсинки на протяжении двадцати лет оставались партнером организации, постепенно внедряя необходимые стандарты и готовясь к полноценному членству.

Саммит НАТО в Анкаре 7 и 8 июля станет ключевым событием для будущего альянса на фоне попыток американского президента Дональда Трампа переформатировать организацию под собственные бизнес-правила. Об этом заявил политолог Марат Баширов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он назвал встречу масштабной сверкой часов и выделил три главные линии внутреннего раскола внутри альянса. Первый конфликт заключается в отношении к российской угрозе, поскольку американский лидер не верит в нападение на Европу и призывает европейцев защищаться самостоятельно. Вторым узлом противоречий стали финансы, так как Трамп требует от союзников резкого увеличения военных бюджетов для снижения доли американского финансирования. Третьей линией раскола политолог назвал ситуацию вокруг украинского конфликта, где Соединенные Штаты ограничиваются продажей оружия и разведданными, оплачивать которые теперь приходится европейцам.

Главным итогом предстоящего в Анкаре саммита НАТО станет консолидация стран Североатлантического альянса, включая Соединенные Штаты, которые не планируют выступать в роли посредников. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. Эксперт отметил, что позиция Трампа по украинскому вопросу остается прогнозируемой и направленной на сотрудничество с Киевом, а американские военные продолжают помогать беспилотникам обходить системы ПВО для ударов вглубь российской территории. Политолог допустил, что боевые действия рискуют перерасти в полномасштабный конфликт и лобовое столкновение с Европой, против которого Россия не отступит из-за своей исторической программы борьбы с нацизмом.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США обсудят в Анкаре возобновление переговоров по Украине.

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