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Прокуратура уточнила ущерб ювелирному музею во Франции после ограбления

Сумма драгоценностей, украденных из музея ювелирного дела Рене Лалика во Франции, составляет €4,5 млн (396,5 млн руб.). Всего грабители вынесли 27 ювелирных изделий. Об этом сообщил местный прокурор Франсуа Антон, передает Reuters.

Сумма драгоценностей, украденных из музея ювелирного дела Рене Лалика во Франции, составляет €4,5 млн (396,5 млн руб.). Всего грабители вынесли 27 ювелирных изделий. Об этом сообщил местный прокурор Франсуа Антон, передает Reuters.

Ранее примерное число украденных драгоценностей и сумму ущерба называло Le Parisien со ссылкой на источники. Ограбление совершили трое человек в масках около 5:30 по местному времени (4:30 мск). За несколько минут они разбили шесть витрин и скрылись.

«Все сигнализации сработали как должно. А затем, по-видимому, охранная компания допустила серьезную ошибку — они не вмешались сразу и не сообщили полиции», — заявил Кристиан Доршнер, глава коммуны Винжен-сюр-Модер, в которой находится музей.

Источник Le Parisien отмечал, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей. Музей примет меры для «спокойного и безопасного возобновления работы».

Музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лалику, открыли в 2011 году. После ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года музей получил статус «объекта особой важности» и должен был находиться «под усиленной охраной».

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