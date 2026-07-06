Прокуратура уточнила ущерб ювелирному музею во Франции после ограбления

Источник Le Parisien отмечал, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны. Администрация музея сообщила, что в связи с ограблением экспозиция в ближайшие дни будет закрыта для посетителей. Музей примет меры для «спокойного и безопасного возобновления работы».