В доме основателя ВЭФ Клауса Шваба обнаружили прослушку

По его словам, устройство нашли во время плановой проверки безопасности в доме недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. После обнаружения «жучка» Шваб подал уголовную жалобу против неустановленных лиц.
По предварительным данным, прослушивающее устройство могли установить в течение последних трех лет. Правоохранительные органы начали расследование. Представитель Шваба подчеркнул, что делать выводы о происхождении устройства пока преждевременно.
Bloomberg связывает инцидент с напряженной ситуацией вокруг ухода Шваба из ВЭФ. Как отмечается в материале, ранее в его адрес звучали обвинения в финансовых нарушениях, однако после многомесячного расследования его оправдали.
По данным The Wall Street Journal, 88-летний Шваб пытается вернуться к работе в организации. Газета писала, что он добивается консультативной роли, которая позволила бы влиять на выбор будущего руководства ВЭФ, а также восстановления доступа в помещения форума и личной охраны.
Ранее aif.ru писал о находящейся в международном розыске Ружe Игнатовой, известной как «криптокоролева». В публикации отмечалось, что перед ее исчезновением американские агенты вели за ней слежку, однако женщина, предположительно, знала об этом благодаря источникам в спецслужбах..