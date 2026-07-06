В доме основателя ВЭФ Клауса Шваба обнаружили прослушку

Ранее aif.ru писал о находящейся в международном розыске Ружe Игнатовой, известной как «криптокоролева». В публикации отмечалось, что перед ее исчезновением американские агенты вели за ней слежку, однако женщина, предположительно, знала об этом благодаря источникам в спецслужбах..