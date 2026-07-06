Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме основателя ВЭФ Клауса Шваба обнаружили прослушку

В домашнем кабинете основателя ВЭФ Клауса Шваба нашли устройство для прослушки. Его представитель сообщил об уголовной жалобе.

Источник: Аргументы и факты

Тайное прослушивающее устройство обнаружили в домашнем кабинете основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба в Женеве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Шваба.

По его словам, устройство нашли во время плановой проверки безопасности в доме недалеко от штаб-квартиры ВЭФ. После обнаружения «жучка» Шваб подал уголовную жалобу против неустановленных лиц.

По предварительным данным, прослушивающее устройство могли установить в течение последних трех лет. Правоохранительные органы начали расследование. Представитель Шваба подчеркнул, что делать выводы о происхождении устройства пока преждевременно.

Bloomberg связывает инцидент с напряженной ситуацией вокруг ухода Шваба из ВЭФ. Как отмечается в материале, ранее в его адрес звучали обвинения в финансовых нарушениях, однако после многомесячного расследования его оправдали.

По данным The Wall Street Journal, 88-летний Шваб пытается вернуться к работе в организации. Газета писала, что он добивается консультативной роли, которая позволила бы влиять на выбор будущего руководства ВЭФ, а также восстановления доступа в помещения форума и личной охраны.

Ранее aif.ru писал о находящейся в международном розыске Ружe Игнатовой, известной как «криптокоролева». В публикации отмечалось, что перед ее исчезновением американские агенты вели за ней слежку, однако женщина, предположительно, знала об этом благодаря источникам в спецслужбах..

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше