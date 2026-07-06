Артамонов: угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецкой области

Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал он в МАХ.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 116 беспилотников ВСУ над регионами России.
Также стало известно, что более 70 беспилотников ВСУ пытались атаковать ночью Ярославский НПЗ.
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