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Лавров прибыл в Эфиопию

Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу.

Источник: © РИА Новости

АДДИС-АБЕБА, 6 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник, как ожидается, у российского министра состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Также запланированы встречи с представителями руководства республики.

Одной из главных тем обсуждения, скорее всего, станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. В конце прошлого года в Москве прошли переговоры двух делегаций по этой теме. Как сообщил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру, Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет.

Кроме того, как сообщали ранее власти Эфиопии, Аддис-Абеба заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов, а также в области металлургии.

Тема торговли также станет важным пунктом обсуждений. В ходе последней встречи в прошлом году Лавров и Тимотеос обсудили торговый оборот между двумя странами и возможности повысить его.

Эфиопия станет первой остановкой в африканском турне Лаврова.

Последний раз российский министр посещал Эфиопию ровно четыре года назад — в июле 2022 года.

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