Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров прибыл с визитом в Эфиопию

Глава МИД РФ начал турне по африканским странам.

АДДИС-АБЕБА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу, где начнется его турне по африканским странам. Правительственный борт приземлился в столице Эфиопии, передает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, министр во вторник встретится с руководством республики, в частности проведет переговоры с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом. Прошлый визит Лаврова в Эфиопию состоялся в июле 2022 года.

С тех пор основа для взаимодействия между странами заметно расширилась: в 2024 году Эфиопия стала полноправным членом БРИКС и в этом статусе впервые приняла участие в саммите группы в Казани. Нынешняя поездка Лаврова станет хорошей возможностью подробно рассмотреть перспективы сотрудничества в объединении, а также обменяться мнениями по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Как неоднократно отмечали в МИД РФ, позиции России и Эфиопии по большинству проблем международной повестки близки или совпадают, что способствует тесной работе в ООН и на других многосторонних площадках.

Министр наверняка информирует эфиопскую сторону о развитии ситуации на Украине, а также обсудит подготовку к третьему саммиту Россия — Африка, который пройдет в Москве в октябре 2026 года.

О двустороннем сотрудничестве.

В Аддис-Абебе функционируют Российский центр науки и культуры имени Пушкина, госпиталь Российского Красного Креста имени Деджазмача Балчи, представительства Россотрудничества, Минобороны России, ФСВТС, ГК «Ростех» и Совместная российско-эфиопская биологическая экспедиция. В июне 2023 года в Эфиопии возобновило работу Торговое представительство Российской Федерации.

Представители «Росатома» ранее также вели переговоры с Комиссией по атомной энергетике Эфиопии о строительстве в республике атомной электростанции большой мощности.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше