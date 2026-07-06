Лавров прибыл с визитом в Эфиопию

С тех пор основа для взаимодействия между странами заметно расширилась: в 2024 году Эфиопия стала полноправным членом БРИКС и в этом статусе впервые приняла участие в саммите группы в Казани. Нынешняя поездка Лаврова станет хорошей возможностью подробно рассмотреть перспективы сотрудничества в объединении, а также обменяться мнениями по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Как неоднократно отмечали в МИД РФ, позиции России и Эфиопии по большинству проблем международной повестки близки или совпадают, что способствует тесной работе в ООН и на других многосторонних площадках.