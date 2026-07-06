Лавров прибыл с визитом в Эфиопию

АДДИС-АБЕБА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу, где начнется его турне по африканским странам. Правительственный борт приземлился в столице Эфиопии, передает корреспондент ТАСС.
Как ожидается, министр во вторник встретится с руководством республики, в частности проведет переговоры с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом. Прошлый визит Лаврова в Эфиопию состоялся в июле 2022 года.
С тех пор основа для взаимодействия между странами заметно расширилась: в 2024 году Эфиопия стала полноправным членом БРИКС и в этом статусе впервые приняла участие в саммите группы в Казани. Нынешняя поездка Лаврова станет хорошей возможностью подробно рассмотреть перспективы сотрудничества в объединении, а также обменяться мнениями по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Как неоднократно отмечали в МИД РФ, позиции России и Эфиопии по большинству проблем международной повестки близки или совпадают, что способствует тесной работе в ООН и на других многосторонних площадках.
Министр наверняка информирует эфиопскую сторону о развитии ситуации на Украине, а также обсудит подготовку к третьему саммиту Россия — Африка, который пройдет в Москве в октябре 2026 года.
О двустороннем сотрудничестве.
В Аддис-Абебе функционируют Российский центр науки и культуры имени Пушкина, госпиталь Российского Красного Креста имени Деджазмача Балчи, представительства Россотрудничества, Минобороны России, ФСВТС, ГК «Ростех» и Совместная российско-эфиопская биологическая экспедиция. В июне 2023 года в Эфиопии возобновило работу Торговое представительство Российской Федерации.
Представители «Росатома» ранее также вели переговоры с Комиссией по атомной энергетике Эфиопии о строительстве в республике атомной электростанции большой мощности.