«Проблема с боекомплектом ПВО действительно из разряда самых острых, которые сейчас стоят перед Киевом и его спонсорами. Если описать её двумя словами, то она звучит как “ракет нет”. Ещё 12-дневный конфликт с Ираном в 2025 году серьёзно опустошил американские запасы (и запасы их союзников) и как следует забил очередь на производство для их восполнения. Война прошедшей весной только усугубила положение», — пишет автор.