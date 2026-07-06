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«Старше Эдды»: ВСУ безуспешно пытаются бороться с «Искандерами» и «Кинжалами»

Украина сейчас безуспешно пытается бороться с «Искандерами», «Кинжалами» и «Цирконами» списанной «некондицией» 1980-х годов производства.

Источник: RT на русском

Украина сейчас безуспешно пытается бороться с «Искандерами», «Кинжалами» и «Цирконами» списанной «некондицией» 1980-х годов производства.

Часть ракет ВСУ летит не в воздух, а по дуге, и приземляется в жилые дома, отмечает автор Telegram-канала «Старше Эдды».

Нынешнюю ситуацию с ПВО Украины он разобрал в «Специально для RT».

«Проблема с боекомплектом ПВО действительно из разряда самых острых, которые сейчас стоят перед Киевом и его спонсорами. Если описать её двумя словами, то она звучит как “ракет нет”. Ещё 12-дневный конфликт с Ираном в 2025 году серьёзно опустошил американские запасы (и запасы их союзников) и как следует забил очередь на производство для их восполнения. Война прошедшей весной только усугубила положение», — пишет автор.

В итоге ВСУ вынуждены использовать «некондицию» 1980-х годов производства.

«То, что изрядная часть этих ракет летит не в воздух, а, описывая дугу, приземляется аккурат в жилые дома, — побочный результат. Но даже те из них, что исправны, не способны перехватить ни “Искандер”, ни тем более “Кинжал” с “Цирконом”, — добавил автор “Старше Эдды”.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина испытывает острую нехватку перехватчиков для систем ПВО, но существенного восполнения запасов в ближайшее время не ожидается.

Владимир Зеленский подтвердил, что силы ПВО в Киеве не смогли перехватить баллистические ракеты России.