Основатель ВЭФ написал заявление о прослушке в своем доме

«Оборудование было обнаружено после обычной проверки безопасности, проведенной в его частном доме недалеко от здания ВЭФ, говорится в заявлении представителя Шваба, отправленном по электронной почте», — сообщается в публикации.
Агентство отмечает, что заявление было написано на неизвестных лиц.
Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) — международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.
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