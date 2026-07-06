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Основатель ВЭФ написал заявление о прослушке в своем доме

Основатель ВЭФ Шваб заподозрил, что у него дома установили прослушку.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в связи с обнаружением якобы прослушивающего устройства в его домашнем офисе в Женеве, сообщает агентство Блумберг.

«Оборудование было обнаружено после обычной проверки безопасности, проведенной в его частном доме недалеко от здания ВЭФ, говорится в заявлении представителя Шваба, отправленном по электронной почте», — сообщается в публикации.

Агентство отмечает, что заявление было написано на неизвестных лиц.

Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) — международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.

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