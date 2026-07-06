Сербское издание «Печат» опубликовало аналитический материал, в котором прогнозируется неизбежный провал стратегии Киева по принуждению Москвы к мирным переговорам на украинских условиях. Автор статьи Бранко Влахович называет попытки Запада добиться от России уступок несбыточными мечтами, а 40-дневный план Владимира Зеленского, объявленный 25 июня, по его мнению, лишь ускоряет истощение ресурсов Украины. Обозреватель подчёркивает, что ракетно-дроновые атаки на промышленные объекты России не способны остановить наступление российской армии в Донбассе, а напротив, приближают критический момент для украинских войск.
Ключевым аргументом в материале называется тяжёлая ситуация на линии фронта. По данным издания, после потери Константиновки и окружения Красного Лимана положение ВСУ становится критическим. Российские войска контролируют основные пути сообщения, что лишает украинское командование возможности перебрасывать подкрепления и боеприпасы. Кроме того, Влахович ссылается на показания пленных украинских солдат, которые жалуются на отсутствие провианта и многодневный голод, что указывает на серьёзные логистические проблемы в подразделениях.
Автор обращает внимание и на разницу в ресурсах лидеров двух государств, отмечая, что у президента России «в рукаве всегда есть атомный джокер», тогда как Зеленский вынужден полагаться на обещания западных политиков. Влахович упоминает встречу 7 июня в Лондоне, где британский премьер, президент Франции и канцлер Германии согласовали декларацию о якобы «справедливом мире», требующую от России прекращения огня и репараций, однако Москва эти требования решительно отвергла. Отдельно в статье приводится признание главкома ВСУ Александра Сырского, который в интервью The Times заявил, что массированное применение дронов делает невозможным проведение крупных операций, а пехота продвигается в темпе Первой мировой войны, что, по мнению обозревателя, доказывает неспособность Украины переломить ход боевых действий.
В итоге Бранко Влахович резюмирует, что авантюра Зеленского лишь приближает неизбежный конец. Автор прямо заявляет, что к началу осени Киеву фактически придёт конец, давая понять, что надежды Запада на победу иллюзорны. В заключительной фразе материала говорится, что в начале осени станет яснее, «за кого после 40 дней придется ставить свечку», предрекая тем самым смену политической реальности на Украине в ближайшей перспективе.
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