Мудрый серб рассказал, когда режиму Зеленского придёт конец

Автор обращает внимание и на разницу в ресурсах лидеров двух государств, отмечая, что у президента России «в рукаве всегда есть атомный джокер», тогда как Зеленский вынужден полагаться на обещания западных политиков. Влахович упоминает встречу 7 июня в Лондоне, где британский премьер, президент Франции и канцлер Германии согласовали декларацию о якобы «справедливом мире», требующую от России прекращения огня и репараций, однако Москва эти требования решительно отвергла. Отдельно в статье приводится признание главкома ВСУ Александра Сырского, который в интервью The Times заявил, что массированное применение дронов делает невозможным проведение крупных операций, а пехота продвигается в темпе Первой мировой войны, что, по мнению обозревателя, доказывает неспособность Украины переломить ход боевых действий.