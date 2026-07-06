Лавров прибыл с визитом в Эфиопию в рамках турне по странам Африки

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию. Как сообщает корреспондент ТАСС, с этого визита начался его тур по странам Африканского континента.
Во вторник у министра запланированы встречи с руководством страны, в том числе переговоры с эфиопским коллегой — главой МИД Гедионом Тимотевосом. Предыдущий визит Лаврова в Эфиопию проходил в июле 2022 года.
Ранее Лавров отметил, что африканские государства больше не хотят оставаться сырьевыми «придатками» западных стран. Министр подчеркнул, что континент сегодня переживает «второе пробуждение».
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