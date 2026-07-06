Аш-Шараа: Сирия может вскоре получить восемь авиалайнеров Airbus

«Сирия вот-вот подпишет контракт на заказ восьми самолетов Airbus, и я верю, что они скоро будут поставлены», — сообщил глава арабской республики в интервью французскому телеканалу BFMTV, выдержки из которого приводит его пресс-служба.
Аш-Шараа не уточнил, на каких условиях Сирии будут предоставлены авиалайнеры.
Национальный авиаперевозчик — компания Syrian Arab Airlines — сейчас реализует программу масштабной модернизации с привлечением катарских инвестиций для удвоения авиапарка, который состоит на данный момент из 12 пассажирских и грузовых самолетов.
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