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«Хамас» распустил правительство в Газе и объявил о передаче власти

Группировка «Хамас» заявила о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. Боевики готовятся передать власть над сектором Национальному комитету по управлению Газой, заявили в руководстве движения. Это происходит по соглашению с Израилем, которое вступило в силу в октябре прошлого года, передает заявление группировки Associated Press.

Группировка «Хамас» заявила о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. Боевики готовятся передать власть над сектором Национальному комитету по управлению Газой, заявили в руководстве движения. Это происходит по соглашению с Израилем, которое вступило в силу в октябре прошлого года, передает заявление группировки Associated Press.

Представитель «Хамаса» Исмаил аль-Тавабта уточнил, что роспуск руководящего органа необходим, «чтобы облегчить административный и государственный переход» к национальному комитету. По его словам, для повседневного управления сектором останется лишь аппарат профильных ведомств и технический персонал.

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