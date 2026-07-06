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Bloomberg: у основателя ВЭФ Шваба дома установили прослушку

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в связи с обнаружением якобы прослушки в его домашнем офисе в Женеве.

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело в связи с обнаружением якобы прослушки в его домашнем офисе в Женеве.

Об этом пишет Bloomberg.

«Оборудование было обнаружено после обычной проверки безопасности, проведённой в его частном доме недалеко от здания ВЭФ», — указано в материале.

Заявление было написано на неизвестных лиц.

Шваб покинул ВЭФ после 54 лет работы на фоне конфликта с оставшимся руководством в прошлом году.

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