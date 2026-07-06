Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кот премьер-министра Бельгии предсказал победу сборной над США в ⅛ финала ЧМ-2026

Кот премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по кличке Максимус предсказал победу национальной команды над США в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2028 года.

Кот премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по кличке Максимус предсказал победу национальной команды над США в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2028 года.

Об этом сообщает HLN.

Коту предложили выбрать между двумя блюдцами с кормом, стоящими возле флагов США и Бельгии. И Максимус выбрал плошку с едой у бельгийского флага.

А после этого в соцсетях кота появился юмористический пост об отмене дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна. На фото Максимус позирует рядом с красной карточкой. Подпись гласит: «Красная карточка? Я всё равно буду играть!».

Напомним, что Балогун получил красную карточку в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Он должен был пропустить матч ⅛ финала.

Но затем ФИФА объявила о приостановке дисквалификации футболиста.

6 июля глава США Дональд Трамп признался, что звонил Инфантино и в разговоре упомянул, что это решение можно было бы пересмотреть. Но при этом он отметил, что окончательное решение приняла комиссия, и он не мог давить на них.

Ранее сообщалось, что апелляцию Бельгии на решение ФИФА по Балогуну отклонили, посчитав «недопустимой».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше