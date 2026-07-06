Кот премьер-министра Бельгии предсказал победу сборной над США в ⅛ финала ЧМ-2026

Кот премьер-министра Бельгии Барта де Вевера по кличке Максимус предсказал победу национальной команды над США в ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2028 года.
Об этом сообщает HLN.
Коту предложили выбрать между двумя блюдцами с кормом, стоящими возле флагов США и Бельгии. И Максимус выбрал плошку с едой у бельгийского флага.
А после этого в соцсетях кота появился юмористический пост об отмене дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна. На фото Максимус позирует рядом с красной карточкой. Подпись гласит: «Красная карточка? Я всё равно буду играть!».
Напомним, что Балогун получил красную карточку в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Он должен был пропустить матч ⅛ финала.
Но затем ФИФА объявила о приостановке дисквалификации футболиста.
6 июля глава США Дональд Трамп признался, что звонил Инфантино и в разговоре упомянул, что это решение можно было бы пересмотреть. Но при этом он отметил, что окончательное решение приняла комиссия, и он не мог давить на них.
Ранее сообщалось, что апелляцию Бельгии на решение ФИФА по Балогуну отклонили, посчитав «недопустимой».