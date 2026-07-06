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Постпред США: Вашингтон хочет от союзников закупки американских вооружений

Это в конечном счете будет способствовать сохранению мира, считает Мэтью Уитэкер.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. США необходимо, чтобы союзники закупали американские вооружения, по убеждению Вашингтона, это в конечном счете будет способствовать сохранению мира. Такое мнение выразил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Это именно тот добродетельный цикл, который нам нужен. Спрос от союзников стимулирует американское производство. Американское производство стимулирует потенциал союзников. Потенциал союзников способствует сдерживанию, а сдерживание сохраняет мир», — написал он в материале для телеканала Fox News.

По словам американского постпреда, грядущий саммит НАТО в Турции «станет саммитом действий». «Анкара должна дать нам импульс — конкретные ориентиры, измеримые цели в области [военного] потенциала и механизмы, гарантирующие реализацию союзниками», — указал Уитэкер.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7−8 июля.

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