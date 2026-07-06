Постпред США: Вашингтон хочет от союзников закупки американских вооружений

«Это именно тот добродетельный цикл, который нам нужен. Спрос от союзников стимулирует американское производство. Американское производство стимулирует потенциал союзников. Потенциал союзников способствует сдерживанию, а сдерживание сохраняет мир», — написал он в материале для телеканала Fox News.