Грузовой терминал «Новой почты» горит в Днепропетровской области

Грузовой терминал «Новой почты» в Днепропетровской области охвачен огнём после прилёта.
Кадры публикует украинское издание «СТРАНА.ua».
«Видео горящего после прилёта терминала “Новой почты” в Самаре Днепропетровской области», — подписали ролик журналисты.
Такие терминалы ВСУ используют как логистические центры. Например, в Сумах хранились и собирались дроны, сообщало ранее Минобороны России.
Также в Харьковской области был поражён крупный логистический центр «Новой почты», использующийся ВСУ для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним.
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