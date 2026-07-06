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Грузовой терминал «Новой почты» горит в Днепропетровской области

Грузовой терминал «Новой почты» в Днепропетровской области охвачен огнём после прилёта.

Источник: RT на русском

Грузовой терминал «Новой почты» в Днепропетровской области охвачен огнём после прилёта.

Кадры публикует украинское издание «СТРАНА.ua».

«Видео горящего после прилёта терминала “Новой почты” в Самаре Днепропетровской области», — подписали ролик журналисты.

Такие терминалы ВСУ используют как логистические центры. Например, в Сумах хранились и собирались дроны, сообщало ранее Минобороны России.

Также в Харьковской области был поражён крупный логистический центр «Новой почты», использующийся ВСУ для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним.

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