На Кубе произошло полное отключение электроэнергии

На Кубе произошло отключение национальной электроэнергетической системы, сообщает государственная компания Union Electrica (UNE).
«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Причины выясняются», — говорится в сообщении в соцсети X.
Ранее американский лидер Дональда Трамп заявил, что Куба движется в направлении Соединённых Штатов.
В начале июня он говорил, что Вашингтон планирует сменить государственный строй на Кубе.
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