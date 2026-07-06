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На Кубе произошло полное отключение электроэнергии

На Кубе произошло отключение национальной электроэнергетической системы, сообщает государственная компания Union Electrica (UNE).

Источник: RT на русском

На Кубе произошло отключение национальной электроэнергетической системы, сообщает государственная компания Union Electrica (UNE).

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Причины выясняются», — говорится в сообщении в соцсети X.

Ранее американский лидер Дональда Трамп заявил, что Куба движется в направлении Соединённых Штатов.

В начале июня он говорил, что Вашингтон планирует сменить государственный строй на Кубе.

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