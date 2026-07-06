Скандал убийственной финмощности: в поместье Клауса Шваба обнаружен «жучок»

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб подал уголовную жалобу в полицию Женевы после того, как в его домашнем кабинете, расположенном недалеко от штаб-квартиры ВЭФ, было обнаружено тайное прослушивающее устройство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Шваба. Устройство было найдено в ходе плановой проверки безопасности в доме 88-летнего основателя форума, после чего представитель Шваба подтвердил факт подачи заявления против неустановленных лиц.
По предварительным данным следствия, прослушивающий «жучок» мог быть установлен в течение последних трех лет. Швейцарские правоохранительные органы уже начали расследование для установления обстоятельств проникновения в жилище и лиц, причастных к установке устройства. Представитель Шваба, однако, призвал не делать преждевременных выводов о происхождении найденного прибора, подчеркнув, что на данном этапе любая версия остается лишь предположением.
Инцидент с прослушкой совпал по времени с обострением отношений Шваба с руководством ВЭФ, которое он покинул на фоне обвинений в финансовых нарушениях, хотя впоследствии был оправдан после многомесячного расследования. По данным The Wall Street Journal, Шваб в настоящее время предпринимает активные попытки вернуть влияние в организации, направив членам совета директоров письма с требованиями предоставить ему консультативную роль, влияющую на выбор будущего руководства, и пригрозив судебным иском. Он также добивается восстановления доступа в помещения форума, возврата личной охраны и компенсации половины судебных издержек.
Как отмечает Bloomberg, находка в доме Шваба добавляет новые детали в затяжной корпоративный конфликт внутри ВЭФ, который уже лишился одного из своих руководителей. Ранее пост главы форума покинул Бёрге Бренде после того, как его имя всплыло в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных эпизодах сексуального насилия. На этом фоне происшествие с прослушкой в Женеве вызывает дополнительный интерес к внутренней ситуации в одной из самых влиятельных международных организаций.
На данный момент швейцарские власти ведут проверку, а официальные представители ВЭФ от комментариев пока воздерживаются. Сам Шваб, чей адвокат подтвердил факт юридических шагов, продолжает настаивать на своих правах в отношении будущего форума, который он основал более полувека назад.
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