Скандал убийственной финмощности: в поместье Клауса Шваба обнаружен «жучок»

Инцидент с прослушкой совпал по времени с обострением отношений Шваба с руководством ВЭФ, которое он покинул на фоне обвинений в финансовых нарушениях, хотя впоследствии был оправдан после многомесячного расследования. По данным The Wall Street Journal, Шваб в настоящее время предпринимает активные попытки вернуть влияние в организации, направив членам совета директоров письма с требованиями предоставить ему консультативную роль, влияющую на выбор будущего руководства, и пригрозив судебным иском. Он также добивается восстановления доступа в помещения форума, возврата личной охраны и компенсации половины судебных издержек.