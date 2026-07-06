Балицкий: ряд энергообъектов повреждён в Запорожской области из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ в Запорожской области повреждён ряд энергообъектов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов», — написал он на платформе МАХ.
По его словам, фиксируется частичное отключение электроснабжения в регионе.
Ранее сообщалось, что украинские войска перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к Энергодару в Запорожской области.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что на фоне ударов украинских боевиков по району Запорожской атомной электростанции мир находится в шаге от катастрофы.
Российская делегация на встрече с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде представит факты военных и психологических атак Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар.