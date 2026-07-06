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Балицкий: ряд энергообъектов повреждён в Запорожской области из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ в Запорожской области повреждён ряд энергообъектов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате атаки ВСУ в Запорожской области повреждён ряд энергообъектов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области повреждён ряд энергетических объектов», — написал он на платформе МАХ.

По его словам, фиксируется частичное отключение электроснабжения в регионе.

Ранее сообщалось, что украинские войска перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к Энергодару в Запорожской области.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что на фоне ударов украинских боевиков по району Запорожской атомной электростанции мир находится в шаге от катастрофы.

Российская делегация на встрече с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде представит факты военных и психологических атак Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар.

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