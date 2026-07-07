Коммунисты хотят разрушить США, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страну хотят разрушить коммунисты.
«Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить нашу страну», — заявил Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что не даст этому случиться.
Ранее в своей речи на торжествах по случаю Дня независимости Трамп высказался против распространения «коммунизма» в стране, к которому в преддверии избирательного цикла администрация относит идеологию некоторых представителей Демократической партии. Трамп пообещал «отправить в забвение серп и молот».