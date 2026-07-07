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Зеленский сообщил о вторичной детонации в Вишнёвом под Киевом

В городе Вишнёвое Киевской области после ночного удара ВС РФ произошла вторичная детонация. Об этом заявил Владимир Зеленский, отметив, что украинские спецслужбы должны установить причины произошедшего.

Источник: Life.ru

«Тяжёлая ситуация в Вишнёвом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал глава киевского режима в своём телеграм-канале.

По данным украинской стороны, в результате происшествия из города эвакуировали около 500 человек. Украинские СМИ также писали об ухудшении качества воздуха после взрывов и рекомендовали жителям закрыть окна.

Ранее Life.ru писал, что на Украине признали серию ударов по объектам топливной инфраструктуры в разных регионах страны. По словам представителей топливного рынка, за месяц российские войска атаковали около 100 автозаправочных станций, в том числе в Полтавской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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