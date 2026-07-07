Гол Мерино помог Испании одолеть Португалию и выйти в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе в Техасе завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Микель Мерино (90+1').
Отметим, что на 56-й минуте защитник Португалии Нуну Мендеш получил повреждение в борьбе с Ламином Ямалем и не смог продолжить игру.
Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал турнира. Их соперником станет победитель матча США — Бельгия, который состоится в ночь на 7 июля.
Ранее Мостовой заявил, что у Португалии и Испании равные шансы в ⅛ финала ЧМ-2026.