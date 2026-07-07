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Гол Мерино помог Испании одолеть Португалию и выйти в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Испании победила команду Португалии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе в Техасе завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Микель Мерино (90+1').

Отметим, что на 56-й минуте защитник Португалии Нуну Мендеш получил повреждение в борьбе с Ламином Ямалем и не смог продолжить игру.

Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал турнира. Их соперником станет победитель матча США — Бельгия, который состоится в ночь на 7 июля.

Ранее Мостовой заявил, что у Португалии и Испании равные шансы в ⅛ финала ЧМ-2026.

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