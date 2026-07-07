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В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

Взрывы прозвучали в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Звуки взрывов были слышны в Днепропетровске и Сумах», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги работают в ряде районов Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.

ВС России в ответ на террористические атаки Киева на российские территории в ночь на 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и БПЛА по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.

При ударе ВС России в Киеве повреждены производящее БПЛА предприятие «Киев-71», завод по производству БПЛА «Буревестник», используемый ВСУ склад горюче-смазочных материалов «Вишнёвое», производящая артиллерийские катера и ударные БЭК верфь, а также агрегатно-детальный завод «Жуляны» и приборостроительный завод «Квант».

Киев после взрывов заволокло чёрным дымом от пожаров.

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