В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Звуки взрывов были слышны в Днепропетровске и Сумах», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги работают в ряде районов Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
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