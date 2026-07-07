Трамп обвинил коммунистов в желании разрушить страну

«Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить нашу страну», — заявил Трамп.
Глава государства подчеркнул, что не допустит реализации этих намерений.
Ранее в выступлении на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости, Трамп выступил против распространения «коммунизма» в США. В преддверии избирательного цикла администрация относит к данной идеологии взгляды ряда представителей Демократической партии. Политик пообещал «отправить в забвение серп и молот».