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Трамп обвинил коммунистов в желании разрушить страну

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что, по его мнению, страну стремятся разрушить коммунисты. Соответствующее высказывание прозвучало в ходе общения с журналистами.

Источник: Reuters

«Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить нашу страну», — заявил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что не допустит реализации этих намерений.

Ранее в выступлении на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости, Трамп выступил против распространения «коммунизма» в США. В преддверии избирательного цикла администрация относит к данной идеологии взгляды ряда представителей Демократической партии. Политик пообещал «отправить в забвение серп и молот».

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