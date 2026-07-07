Суд объявит решение по жалобе Ле Пен, добивающейся восстановления в правах

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа намерен объявить свое решение по жалобе главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Политик добивается пересмотра вердикта суда первой инстанции, приговорившего ее в марте 2025 года к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах на пять лет по делу о найме помощников за счет Европарламента.
Оглашение решения Апелляционного суда ожидается после полудня по парижскому времени (13:00 мск). Ле Пен планирует прокомментировать постановление в вечерних выпусках новостей по телевидению. Если решение судей останется в силе, лидер фракции партии в парламенте не сможет баллотироваться на пост президента республики в 2027 году. Согласно результатам опросов общественного мнения, во главе государства ее хотели бы видеть не менее 35% французов.
С критикой решения суда первой инстанции выступили несколько европейских политиков. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что приговор Ле Пен нарушает демократические права миллионов граждан. Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, занимающий в правительстве посты вице-премьера и министра инфраструктуры, назвал вердикт «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии.
Французская пресса считает предстоящее судебное заседание историческим. Трое членов Апелляционного суда, указывают аналитики, фактически предрешат 7 июля не только дальнейшую политическую судьбу Ле Пен, но, возможно, и сам исход президентских выборов, которые пройдут весной 2027 года.
Обозреватели рассматривают возможные сценарии исхода разбирательства. «Оправдание Ле Пен исключено, учитывая тяжесть приговора [суда] первой инстанции», — полагает информационный телеканал CNews. По его мнению, суд может подтвердить обвинения, но смягчить приговор, сократив срок поражения в правах до менее двух лет. В этом случае эта мера прекратила бы действовать 31 марта 2027 года, что позволило бы Ле Пен участвовать в выборах, первый тур которых пройдет 18 апреля.
В случае сохранения в силе всех ограничений у Ле Пен останется возможность обратиться в кассационный суд. В этой инстанции обещают рассмотреть ее обращение в начале января 2027 года. Это слишком поздно для того, чтобы провести полномасштабную предвыборную кампанию. Ле Пен уже заявила, что в случае невозможности ее личного участия в выборах она поддержит кандидатуру Жордана Барделла. «Остается гадать, изменит ли это настроения части избирателей», — заметила крупнейшая ежедневная газета Франции Ouest-France. В преддверии заседания суда сторонники политика в Национальном объединении провели партийный митинг в избирательном округе Па-де-Кале, электорат которого она представляет в парламенте. В своих выступлениях в этой аудитории Ле Пен и Барделла подчеркнули свое полное единство.
Дело о парламентских ассистентах.
Дело против Марин Ле Пен и ее соратников было открыто более 10 лет назад — в июне 2014 года, спустя месяц после очередных выборов, по итогам которых 24 кандидата Национального объединения были избраны в Европарламент. Европейский офис по борьбе с коррупцией получил анонимное послание, содержавшее сведения о найме четырех парламентских ассистентов евродепутата Ле Пен.
Подозрения возникли после публикации схемы структуры партии. Помимо 16 евродепутатов, в этом перечне в качестве сотрудников центральной партийной штаб-квартиры были указаны 20 парламентских ассистентов, которые согласно правилам Евросоюза должны были рекрутироваться не в Париже, а в Брюсселе или Страсбурге.
Европарламент тогда же обратился к французской юстиции, которая начала расследование. Следователи обнаружили, в частности, что Катрин Гризе, числившаяся в 2010 году парламентским ассистентом Ле Пен, одновременно была ее личной помощницей и руководила ее парижским секретариатом, а другой ассистент — Тьерри Леже — служил одновременно и охранником.
В июле 2023 года Ле Пен вернула ЕП €326 тыс. Деньги были возвращены по требованию Европейского офиса по борьбе с коррупцией, посчитавшего, что вознаграждение Катрин Гризе и Тьерри Леже было незаконным. Как пояснил адвокат Ле Пен Родольф Босселю, «возврат средств был осуществлен, чтобы избежать административных мер со стороны Европейского парламента, и никоим образом не означал признания претензий ЕП».