Суд объявит решение по жалобе Ле Пен, добивающейся восстановления в правах

В случае сохранения в силе всех ограничений у Ле Пен останется возможность обратиться в кассационный суд. В этой инстанции обещают рассмотреть ее обращение в начале января 2027 года. Это слишком поздно для того, чтобы провести полномасштабную предвыборную кампанию. Ле Пен уже заявила, что в случае невозможности ее личного участия в выборах она поддержит кандидатуру Жордана Барделла. «Остается гадать, изменит ли это настроения части избирателей», — заметила крупнейшая ежедневная газета Франции Ouest-France. В преддверии заседания суда сторонники политика в Национальном объединении провели партийный митинг в избирательном округе Па-де-Кале, электорат которого она представляет в парламенте. В своих выступлениях в этой аудитории Ле Пен и Барделла подчеркнули свое полное единство.