Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ по футболу впервые за 16 лет

Сборная Испании вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
6 июля она обыграла команду Португалии в ⅛ финала мундиаля — 1:0.
В последний раз испанцам удавалось выйти в четвертьфинал на турнире 2010 года, который они в итоге выиграли.
В 2014-м испанцы не смогли выйти из группы, в 2018-м и 2022-м остановились на стадии ⅛ финала.
В четвертьфинале нынешнего турнира сборная Испании сыграет с победителем матча США — Бельгия.
Ранее Симон побил рекорд чемпионатов мира по числу минут без пропущенных голов.