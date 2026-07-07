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Сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ по футболу впервые за 16 лет

Сборная Испании вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Испании вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

6 июля она обыграла команду Португалии в ⅛ финала мундиаля — 1:0.

В последний раз испанцам удавалось выйти в четвертьфинал на турнире 2010 года, который они в итоге выиграли.

В 2014-м испанцы не смогли выйти из группы, в 2018-м и 2022-м остановились на стадии ⅛ финала.

В четвертьфинале нынешнего турнира сборная Испании сыграет с победителем матча США — Бельгия.

Ранее Симон побил рекорд чемпионатов мира по числу минут без пропущенных голов.

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