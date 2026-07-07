ВСУ не хватает ракет Patriot. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат после массированного удара ВС РФ. В Киеве признали, что минувшей ночью ПВО не удалось сбить ни одной баллистической цели. По словам аналитиков, Запад действительно столкнулся с нехваткой зенитных ракет. Однако эксперты убеждены, что даже наличие достаточного количества перехватчиков не обеспечит киевскому режиму защиты от современных российских ракет.
После массированного удара ВС РФ по Киеву Украина вновь пожаловалась, что у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков для систем Patriot.
«Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем. Систем достаточно, нужна постоянная поставка ракет», — признался спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подтвердил, что минувшей ночью украинская ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты, летевшей на Киев.
Жалобы Киева тут же подхватила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В соцсети Х она написала, что Украина испытывает острую нехватку средств ПВО. По её словам, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.
Демилитаризация в действии.
Как сообщило Минобороны РФ, в ответ на террористические атаки киевского режима российские войска в ночь на 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием по целям в Киеве и Киевской области.
В столице Украины было поражено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), которое специализируется на разработке и производстве разведывательных БПЛА большой и средней дальности, а также выпускает FPV-дроны, средства телеметрии и оптическое оборудование. Силы ВС РФ атаковали сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод “Буревестник”), осуществляющее производство БПЛА большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ. Также был нанесён удар по приборостроительному заводу “Киев-1” (“Квант”) — ключевой научно-производственной базе, выпускающей системы управления огнём, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет “Нептун-МД”.
Целью также стал один из ключевых производителей бронеавтомобилей «Киев-79», судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», ракетный агрегатно-детальный завод «Жуляны» (ООО «Жулянский машиностроительный завод “Визар”) и склад горюче-смазочных материалов “Вишневое” (“Нефтеэкспериментальное КП”).
В дополнение к этому были уничтожены цели в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. В ходе атаки ВС РФ задействовали комплексы большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные БПЛА.
Профессиональными действиями личного состава боевых расчётов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации РФ спланированная Зеленским под саммит НАТО массированная атака была сорвана. В ночь с 5 на 6 июля над российскими регионами абсолютное большинство украинских беспилотников было сбито или подавлено системами ПВО России.
«На голодном пайке».
Следует отметить, что Киев не первый раз жалуется на нехватку ракет для Patriot. Так, ещё в апреле Юрий Игнат утверждал, что комплексы ПВО Украины испытывают серьёзный дефицит боеприпасов — фактически сидят «на голодном пайке». По его словам, особенно не хватает ракет PAC-3, которые нужны для перехвата баллистических целей.
В мае Игнат признался, что Киеву приходится просить у своих западных покровителей даже по пять — десять ракет.
«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определённых проблем с поставками. Представители воздушных сил постоянно работают и в (формате. — RT) “Рамштайн”, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько (по пять — десять) ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других… Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определённых подразделений и батарей, полупусты — это ещё мягко говоря», — пояснил он в эфире телеканала «Рада».
Комплекс Patriot.
Gettyimages.ru.
© Björn Trotzki.
4 июля глава киевского режима принял участие в заседании ОБСЕ, где вновь пожаловался на нехватку снарядов для Patriot.
Постоянное вымогательство Киевом ракет Patriot уже привело к политическому скандалу в Польше. Так, вице-спикер сейма Кшиштоф Босак обвинил польское правительство в том, что оно могло тайно поставить ракеты Patriot ВСУ в ущерб интересам страны. Босак призвал депутатов сейма принять закон, который запретит передачу любого польского оружия за границу без согласия парламента.
Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач назвал эту информацию «очень вероятной». Кроме того, он сообщил, что Польша ранее уступила Украине свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot.
Под давлением оппозиции министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал рассекретить информацию обо всём вооружении, переданном Киеву с 2022 года. Скандал произошёл на фоне заметного охлаждения отношений двух стран из-за героизации Зеленским бандеровцев.
«Превосходство многократное».
«Склады истощены конфликтами на Украине и Ближнем Востоке. Производство этих ракет плановое. Полный цикл занимает минимум год, что делает эти боеприпасы довольно дорогим оружием. На Западе никто не рассчитывал, что Украина станет такой затратной. Всё, что могли, они уже отправили ВСУ. Теперь придётся где-то выискивать новые ракеты. Но нужно понимать, что для США европейский театр боевых действий не главный. Сегодня для них приоритетом является АТР», — отметил политолог в разговоре с RT.
Военный эксперт Александр Хроленко констатирует, что у Запада сегодня не хватает производственных мощностей для выпуска необходимого количества боеприпасов для Patriot.
«Россия производит в разы больше ракет и беспилотников, чем США производят перехватчиков. А они пока выпускаются только в Соединённых Штатах — около 600 единиц в год. Если вы посчитаете, какое количество только реактивных “Гераней” прилетает по одному Киеву, не считая остальных городов, то увидите, что за год превосходство многократное», — сказал аналитик в беседе с RT.
Сейчас на Западе идут обсуждения возможности производства ракет Patriot по лицензии за пределами США, добавил Александр Хроленко.
«Но это не такое простое дело. Это будет означать потерю доходов от продажи оружия. Ещё сложнее наладить саму технологию производства в Западной Европе, которая по мировым стандартам значительно отстала в этой сфере», — отметил собеседник RT.
При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в комментарии RT напомнил, что даже при полных боекомплектах ЗРК Patriot не способны дать 100%-ной защиты.
«Patriot — это современная система, способная бороться с широким спектром баллистических целей. Однако подобные ЗРК имеют серьёзные ограничения. Как правило, при массированном ударе баллистических ракет они не могут обеспечить 100%-ную защиту. Если же речь идёт о современных ракетах с высокой манёвренностью, например об “Искандере-М”, или о гиперзвуковых “Кинжалах” и “Цирконах”, то вероятность перехвата становится ещё ниже», — заключил аналитик.