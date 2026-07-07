Серьёзный дефицит: на Украине пожаловались на острую нехватку ракет Patriot

«Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определённых проблем с поставками. Представители воздушных сил постоянно работают и в (формате. — RT) “Рамштайн”, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько (по пять — десять) ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других… Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определённых подразделений и батарей, полупусты — это ещё мягко говоря», — пояснил он в эфире телеканала «Рада».