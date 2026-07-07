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В постпредстве оценили потери ЕС от отказа от российских энергоносителей

Отказ от топлива из России стоил Европе около 3 триллионов евро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составлять порядка трех триллионов евро, сообщили в постпредстве России при ЕС.

«Общие потери стран Европы от отказа от российских энергоносителей, по некоторым оценкам, составляют около трех триллионов евро», — сказали в постпредстве «Известиям».

Там подчеркнули, что европейские компании и обычные граждане в полной мере ощутили последствия политики Брюсселя по обрыву связей с Россией. Это проявилось в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы ЕС.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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