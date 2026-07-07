Новости СВО 7 июля: Штурм Николаевки и бои у Бачевска, разгром 103-й бригады ТрО на Сумщине, урановый ад в Вишнёвом и обещание мира Трампом

— Важно отметить, что обстановка на этом участке фронта меняется не так динамично, как на соседних, однако многочисленные некрологи айдаровцев и солдат львовской 103-й ОБр ТерО говорят об эффективной боевой работе наших военнослужащих, которые ежедневно уничтожают живую силу и технику противника на границе с Курской областью, — отметили в группировке «Север».