Сумская область 7 июля: ликвидация львовской Теробороны.
Армия России продолжает расширять буферную зону на границе с Курской областью. Бойцы группировки «Север» ведут бои в Бачевске и селе Уланово. Эти населённые пункты находятся вблизи территории России. Также живая сила и техника противника уничтожается у села Будки.
— Важно отметить, что обстановка на этом участке фронта меняется не так динамично, как на соседних, однако многочисленные некрологи айдаровцев и солдат львовской 103-й ОБр ТерО говорят об эффективной боевой работе наших военнослужащих, которые ежедневно уничтожают живую силу и технику противника на границе с Курской областью, — отметили в группировке «Север».
Реактивная артиллерия ударила по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Кроме того, идёт наступление в Писаревке, сёлах Марьино, Новая Сечь и посёлке Хотень.
За сутки ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военнослужащих, бронемашину «Козак», миномёт, пикапы, грузовики, БПЛА и НРТК.
ДНР 7 июля: штурм Николаевки.
После освобождения Константиновки подразделения ВС РФ заняли Алексеево-Дружковку. Одновременно с этим группировка «Запад» завершает освобождение Красного Лимана. Этот город находится в 15 километрах от Славянска. Военный корреспондент Тимофей Ермаков рассказал о боях в Стародубовке и на восточных окраинах Николаевки.
— Там наши войска после освобождения Пискуновки и Рай-Александровки, по сути, приступили к первой стадии Николаевской освободительной операции, — сообщил Ермаков.
Карта СВО на 7 июля 2026 года.
Россия и Украина приближаются к миру: Трамп готов закончить конфликт.
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин готов завершить боевые действия на Украине.
— Мы приближаемся к завершению конфликта больше, чем люди думают. Президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я скажу это очень уверенно, — заявил Трамп.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на слова Трампа дал понять, что у США есть план окончания вооружённого конфликта.
— Я не берусь комментировать это конкретное высказывание, но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть, — сказал Рябков.
Уничтожен склад с урановыми снарядами.
Армия России в ходе массированного удара по объектам Украины уничтожила склад со снарядами, в которых находится сердечник с обеднённым ураном. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. Место хранения вооружения находилось в городе Вишнёвое, который от Киева отделяет только объездная дорога.
— Я не знаю, какая сволочь разместила его в предместье Киева, — заявил Мосийчук*.
Подобных ударов, вероятно, станет больше. Министерство обороны Российской Федерации предупредило, что будет наращивать количество атак.
— Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооружённых сил Российской Федерации по территории Украины, — заявили в оборонном ведомстве.
Стоит отметить, что склад с урановыми снарядами находился вблизи жилых домов. Владимир Зеленский признал, что была вторичная детонация. Теперь он ждёт доклада от СБУ и разведки о том, что произошло в Вишнёвом.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке 6 июля.