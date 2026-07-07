Саммит НАТО представит Трампу военное противостояние с РФ как бизнес-проект

«В Европе еще остаются те, кто верит, будто США, возможно, после смены президента все же будут воевать за европейские страны в случае конфликта с Россией в будущем, поэтому важно сохранить Америку в НАТО. Но гораздо больше европейские лидеры руководствуются совершенно иной логикой: пока США остаются в НАТО, они не станут воевать против Европы. Призрак этой угрозы все слишком хорошо рассмотрели в претензиях Трампа на Гренландию», — продолжал источник.