Саммит НАТО представит Трампу военное противостояние с РФ как бизнес-проект

АНКАРА/БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером 7 июля и одной пленарной сессии 8 июля.
Участникам предстоит рассмотреть три ключевых практических вопроса: подготовку к военному противостоянию с РФ, увеличение поставок оружия и финансирования Украины, наращивание собственных военных возможностей. Продолжительность встречи максимально сокращена, чтобы снизить вероятность возникновения любых разногласий с президентом США Дональдом Трампом. По этой же причине на саммит не пустят выступать Владимира Зеленского, который будет участвовать лишь в форуме оборонной промышленности на полях встречи.
Единственная пленарная сессия саммита пройдет 8 июля и будет продолжаться менее трех часов. С учетом вступительных и заключительных заявлений у каждого из 32 лидеров стран НАТО будет менее 5 минут на выступление. Это обстоятельство указывает на то, что основные решения уже согласованы и заложены в проект итоговой декларации.
По данным источников в Брюсселе, в этом документе, в частности, лидеры стран альянса подтвердят обязательство довести военные расходы до 5% ВВП к 2035 году и пообещают Украине «долгосрочную военную помощь». Максимальный объем этой помощи озвучил канцлер ФРГ Фридрих Мерц — €140 млрд на 2026−2027 годы, включая уже обещанные ЕС €60 млрд на оружие в рамках программы финансирования в размере €90 млрд.
Обещания Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии саммита заявил, что благодаря президенту США Европа и Канада тратят на оборону почти 4% ВВП. «Если взять 2025 и 2026 годы вместе, их военные расходы выросли на $258 млрд. Европа и Канада скоро будут тратить на оборону столько же, сколько США», — утверждал он.
«Форум оборонной промышленности НАТО станет платформой, где мы покажем, как мы работаем с индустрией, чтобы получить ключевые военные возможности. Там будут объявлены контракты на десятки миллиардов долларов», — пообещал генсек организации.
«Саммит в Анкаре станет крупнейшей в мировой истории маркетинговой презентацией. Лидеры 31 страны НАТО расскажут президенту США как они повышают военные расходы, чтобы закупать американские вооружения. А на специально созванном в Анкаре перед началом саммита 7 июля форуме оборонной промышленности НАТО будет объявлено о военных заказах на десятки миллиардов евро», — сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
«В Европе еще остаются те, кто верит, будто США, возможно, после смены президента все же будут воевать за европейские страны в случае конфликта с Россией в будущем, поэтому важно сохранить Америку в НАТО. Но гораздо больше европейские лидеры руководствуются совершенно иной логикой: пока США остаются в НАТО, они не станут воевать против Европы. Призрак этой угрозы все слишком хорошо рассмотрели в претензиях Трампа на Гренландию», — продолжал источник.
«Единство НАТО будет покупаться за счет наращивания военного противостояния с Россией, которая будет объявлена на саммите главной угрозой НАТО, — добавил собеседник. — Лидерам НАТО предстоит преодолеть негодование Трампа в связи с их отказом предоставить США авиабазы для ударов по Ирану, а также недовольство недостаточным вкладом Европы в коллективную оборону».
Турция хочет быть больше.
Непосредственно для Турции принимать на своей территории саммит НАТО является эффективной попыткой заявить о себе как о незаменимом игроке в Евроатлантике. В последний раз встреча лидеров альянса проходила в республике 22 года назад, и с того времени глобальная архитектура безопасности претерпела значительные изменения, которые не во всем учитывают интересы Анкары.
Турция преследует несколько практических целей. Фактически она хочет стать центральной фигурой на южном фланге альянса и получить голос и место в процессах трансформации всей оборонной структуры Европы. Анкаре нужно заявить о своей незаменимости в этом вопросе представителям остальных государств НАТО.
Для президента Турции Тайипа Эрдогана главным гостем станет президент США. Трампу подготовлен наивысший протокол официальной встречи — в президентском комплексе, с оркестром и почетным караулом в исторической военной форме. Лидеры проведут обстоятельные переговоры. Анкара ждет, что Трамп огласит какое-то решение по вопросу отмены санкций CAATSA (Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), из-за которых Турция лишилась места в проекте истребителей F-35 и сильно отстала в вопросах обновления своих ВВС. Ограничения были введены после покупки Анкарой российских комплексов С-400.
Другими важными темами переговоров станут интеграция ВПК Турции в оборонные планы НАТО в Европе и посредничество в конфликтах. Для дальнейшего укрепления международного имиджа Анкаре необходима роль в урегулировании на Украине и Ближнем Востоке. Нужно прояснить и вопрос поддержки Израиля со стороны США. Все это, как видят в Турции, в текущих условиях нужно решать только с Трампом. Пресс-конференция запланирована после встречи двух лидеров 7 июля.
Максимальная безопасность.
Саммит НАТО сопровождается беспрецедентным усилением мер безопасности в Анкаре. Мобилизованы 56 тыс. силовиков, из которых тысячи командированы из регионов. Порядка 50 улиц и центральных проспектов города перекрыты полностью или частично. Более десятка фешенебельных гостиниц на время саммита стали закрытой территорией с пропускной системой и проверками, подъезды и подходы к ним перекрыты блокпостами.
Основное внимание сосредоточено на обеспечении безопасности трех районов Анкары. Это президентский комплекс Бештепе, посольство США и гостиница, в которой остановится Трамп, и отели рядом со старой территорией президентского комплекса. В различных частях города также проводятся выборочные проверки автотранспорта и документов водителей.
Власти сообщают, что для освещения саммита аккредитованы более 3 тыс. журналистов. Заявки некоторых российских СМИ, работающих в Турции, Брюссель отклонил без объяснения причин. Из-за мер безопасности свободное перемещение журналистов между основными локациями саммита невозможно, для этого организованы рейсы спецавтобусов. Работа прессы внутри локаций четко регламентирована.