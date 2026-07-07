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У ЕС нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, заявил Мирошник

Мирошник: у ЕС нет проектов по урегулированию конфликта, только ультиматумы.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. У Евросоюза вообще нет проектов по урегулированию конфликта на Украине, а есть только набор ультиматумов, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В разговоре с «Известиями» он отметил, что проектов урегулирования конфликта от ЕС не существует в принципе.

«Существует только набор ультиматумов, один радикальнее другого», — подчеркнул Мирошник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.

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