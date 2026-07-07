«Таким образом, страны Прибалтики прямо заинтересованы в поддержании постоянного напряжения в регионе, ведь это позволяет получать средства по разным направлениям как от партнеров по НАТО, так и из общего бюджета ЕС. Они лоббируют интересы Киева везде, где могут, обеспечивая принятие решений в Брюсселе в его пользу, так как это подтверждает их собственный статус “заслона” от “российской агрессии”, — отмечает Еремина.