Эксперт Еремина: Прибалтика считает конфликт с Россией единственным сценарием

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Прибалтийские страны жизненно заинтересованы в искусственном поддержании конфронтации с Россией в регионе на долгосрочную перспективу, так как только такой сценарий позволяет им получать дальнейшие вливания от партнеров по ЕС и НАТО в качестве «заслона» от Москвы и верного союзника киевского режима. Таким мнением поделилась с ТАСС доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Наталья Еремина.
«Очевидно, что страны Прибалтики стремятся сформировать общую коалицию поддержки Украины и зафиксировать ее на долгосрочную перспективу, — обратила внимание эксперт. — Вильнюс, Рига и Таллин целенаправленно концентрируют внимание всего НАТО на своем регионе, опасаясь, что их партнеры будут ослаблять там свое присутствие (особенно в контексте локальных кризисов в других точках мира)».
Этим, по словам Ереминой, объясняется их готовность «идти на финансовые рекорды»: «Страны Прибалтики входят в число наиболее активных спонсоров Киева. По итогам заседаний формата “Рамштайн” они обязались ежегодно направлять на нужды ВСУ не менее 0,25% от своего ВВП». На практике же эти обязательства выливаются в солидные транши, отметила эксперт.
Так, подчеркнула она, Латвия подняла планку с 70 до 100 млн евро в год, Эстония ежегодно также переводит Украине более 100 млн евро, а Литва зарезервировала на 2026 год более 200 млн евро на различные проекты помощи. «Помимо финансовых вливаний, эти республики делятся собственными арсеналами, поставляя Киеву десятки бронированных машин Patria, артиллерийские снаряды и более 10 тыс. беспилотников, — объяснила она. — Кроме того, вся тройка включилась в подготовку украинских кадров в рамках инициативы “Северо-Балтийская бригада”.
«Таким образом, страны Прибалтики прямо заинтересованы в поддержании постоянного напряжения в регионе, ведь это позволяет получать средства по разным направлениям как от партнеров по НАТО, так и из общего бюджета ЕС. Они лоббируют интересы Киева везде, где могут, обеспечивая принятие решений в Брюсселе в его пользу, так как это подтверждает их собственный статус “заслона” от “российской агрессии”, — отмечает Еремина.
При этом, заметила она, «прибалтийско-украинская гармония относительна». «Однако, начиная с тотальных ограничений на въезд граждан РФ и заканчивая лихорадочной модернизацией и созданием военной инфраструктуры, Латвия, Литва и Эстония явно демонстрируют, что готовы оставаться покорным буфером НАТО. Это означает, что стратегия искусственного поддержания напряжения и курс на провокации никуда не денутся. Других сценариев выживания у этих стран просто нет», — заключила эксперт РСМД.