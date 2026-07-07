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Роналду расплакался после вылета Португалии с ЧМ-2026

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года.

6 июля португальцы проиграли Испании в ⅛ финала со счётом 0:1.

Таким образом, команда Роналду вылетела с турнира.

Сразу после финального свистка Роналду ещё сдерживался и просто долго стоял в одной позе, глядя на трибуны. Но позднее в эфир попал кадр, на котором Криштиану плакал.

Напомним, что лучшим достижением Роналду на мундиалях остаётся четвёртое место в 2006 году.

После этого команда с ним в составе не проходила далее ¼ финала.

Ранее сообщалось, что сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ по футболу впервые за 16 лет.