NZZ: саммит НАТО пройдет на фоне сомнений в готовности альянса к новым реалиям

Как отмечает издание, пока на саммите в Анкаре европейские союзники будут пытаться минимизировать последствия возможного сокращения американского военного присутствия в альянсе, «военное развитие уже ушло далеко вперед». В частности, значительную часть боевых действий в ходе конфликта на Украине взяли на себя беспилотники, часть из которых уже использует элементы искусственного интеллекта. Вследствие, как пишет газета, от использования танков, гаубиц и задействования крупных групп военнослужащих отказываются, так как они представляют собой слишком легкие цели. Таким образом, тысячекилометровая линия фронта превратилась в «серую зону» шириной от 10 до 30 км, где «роботы сражаются с отдельными солдатами, а иногда и друг с другом».