NZZ: саммит НАТО пройдет на фоне сомнений в готовности альянса к новым реалиям

Как отмечает издание, пока на саммите в Анкаре европейские союзники будут пытаться минимизировать последствия возможного сокращения американского военного присутствия в альянсе, «военное развитие уже ушло далеко вперед». В частности, значительную часть боевых действий в ходе конфликта на Украине взяли на себя беспилотники, часть из которых уже использует элементы искусственного интеллекта. Вследствие, как пишет газета, от использования танков, гаубиц и задействования крупных групп военнослужащих отказываются, так как они представляют собой слишком легкие цели. Таким образом, тысячекилометровая линия фронта превратилась в «серую зону» шириной от 10 до 30 км, где «роботы сражаются с отдельными солдатами, а иногда и друг с другом».
«Это война будущего. И она уже началась», — констатирует издание, задаваясь вопросом, готово ли НАТО к таким изменениям. По мнению авторов публикации, развитие БПЛА ставит под сомнение эффективность традиционных подходов к вооружению и свидетельствует о том, что НАТО может ошибаться в выборе приоритетов при инвестировании в оборону.
Газета также обращает внимание, что даже обладающие значительным технологическим преимуществом США столкнулись в Иране с ограничениями применения традиционных дорогостоящих систем вооружений в условиях «новых реалий войны».
Встреча Североатлантического альянса на высшем уровне пройдет в Анкаре 7−8 июля. Угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг НАТО будут в числе основных тем саммита.