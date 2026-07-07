Общие экономические потери Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут достигать €3 трлн.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постпредство России при ЕС.
Там подчеркнули, что последствия политики Брюсселя по разрыву связей с Россией в полной мере ощутили и компании, и обычные граждане.
В дипмиссии отметили, что результатом стали резкие скачки цен, дороговизна энергоресурсов, падение уровня жизни, а также закрытие и перенос промышленных предприятий за пределы ЕС.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Брюссель вынуждает некоторые страны ЕС разорвать энергетические связи с Россией, в то время как западная часть Европы продолжает импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ).
Также он отмечал, что в Европе снова возникает «железный занавес».