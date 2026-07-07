Симон повторил рекорд по числу матчей без пропущенных голов на одном ЧМ по футболу

Вратарь сборной Испании Унай Симон повторил рекорд по числу матчей без пропущенных голов на одном чемпионате мира по футболу.
6 июля Испания обыграла команду Португалии в ⅛ финала мундиаля — 1:0.
Таким образом, Симон не пропустил на нынешнем турнире в пяти играх.
По этому показателю он повторил достижение Вальтера Дзенги 1990 года.
При этом с учётом игры против марокканцев на ЧМ-2022 Симон стал рекордсменом: его «сухая» серия насчитывает уже шесть игр и 609 минут.
Ранее сообщалось, что сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ по футболу впервые за 16 лет.