СМИ: в Германии зафиксировали новую волну дефицита яиц

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Новая волна дефицита яиц зафиксирована в Германии, в ряде торговых сетей страны покупателям продают не более двух упаковок в одни руки, сообщает газета Bild.
По данным издания, дефицит и рост цен на яйца спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц) среди кур-несушек в Европе.
«Дискаунтер Netto ApS & Co. KG вводит ограничения на продажу яиц во всех своих филиалах. С настоящего момента действует правило: не более двух упаковок на одного покупателя за один визит», — говорится в публикации.
Руководство торговой сети Netto подтвердило введение лимита на покупку яиц, объяснив это серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. В компании рассчитывают, что ситуация с поставками в Германии начнет стабилизироваться в течение текущего месяца.
В свою очередь, в одной из крупнейших немецких сетей супермаркетов Rewe зафиксировано сокращение ассортимента яиц, однако там подчеркнули, что о тотальной нехватке продукции речи пока не идет.
Немецкие СМИ сообщали в апреле об остром дефиците куриных яиц во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи (5 апреля). Среди причин назывались вспышки инфекционных заболеваний птиц, а также сокращение импорта из стран ЕС и сезонный пик потребления.