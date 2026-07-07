Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Украины вглубь России

В то же время он высказался и о принятии Украины в НАТО. По его словам, интеграция ОПК страны с союзниками по НАТО является «лучшим и самым быстрым» способом обеспечить Украине статус, аналогичный членскому и предоставить Киеву наилучшие возможности для потенциального вступления в блок. «Если бы у меня был выбор, мы бы приняли Украину в НАТО немедленно. Однако я реалистичен в том, что этого нет на политических картах», — сказал он.