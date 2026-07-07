Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Украины вглубь России

НАТО поддерживает удары Украины по территории России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times (FT).
По его словам, таким образом Москва «вернется за стол переговоров». Несмотря на возможную эскалацию ядерного конфликта, по словам Стубба, украинская кампания по нанесению ударов «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах».
В материале отмечается, что изначально Китай и некоторые страны-члены НАТО переживали из-за стремления Украины нанести дальнобойные удары по России, опасаясь ответа Москвы. «Шаги по эскалации всегда возможны, и мы рассматриваем различные сценарии», — подчеркнул финский президент.
Также он отметил, что Европа «должна быть готова к ответным действиям» России, особенно в случае возможного прекращения конфликта на Украине.
В то же время он высказался и о принятии Украины в НАТО. По его словам, интеграция ОПК страны с союзниками по НАТО является «лучшим и самым быстрым» способом обеспечить Украине статус, аналогичный членскому и предоставить Киеву наилучшие возможности для потенциального вступления в блок. «Если бы у меня был выбор, мы бы приняли Украину в НАТО немедленно. Однако я реалистичен в том, что этого нет на политических картах», — сказал он.
Альянс неоднократно выражал обеспокоенность возможным конфликтом с Россией. Генсек НАТО Марк Рютте призывал страны блока «не быть наивными» в отношении угроз со стороны России и наращивать расходы на оборону.
Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на Европу. Президент Владимир Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом. При этом глава государства отмечал, что «все страны НАТО воюют с Россией».
При этом власти России заявляют об открытости к переговорам с Украиной и Европой. Президент Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле, основой для дальнейшего диалога. Он добавил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о «сильных позициях» для возобновления переговоров.
Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия осуждает любую военную помощь Киеву и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.
В 2022 году по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле был разработан и парафирован проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Как рассказывал президент России в 2023 году, документ содержал положения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности для нее. Однако Украина «выкинула его на свалку истории» после того, как Москва отвела войска из Киевской и Черниговской областей, отметил Путин.
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