В России назвали причину искусственного конфликта Прибалтики с РФ

Прибалтийским республикам выгодно искусственно подогревать противостояние с Россией. Только сохраняя напряженность, эти страны могут и дальше получать поддержку от Брюсселя и Вашингтона — как передовой «заслон» против Москвы и верные сторонники Украины. Об этом заявила ТАСС профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.
«Вильнюс, Рига и Таллин целенаправленно концентрируют внимание всего НАТО на своем регионе, опасаясь, что их партнеры будут ослаблять там свое присутствие (особенно в контексте локальных кризисов в других точках мира)», — сказала она.
При этом Еремина отметила, что единство между Прибалтикой и Украиной является относительным.
Как ранее признался премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, страны ЕС смогут получить доступ к украинским ресурсам в случае ускоренного принятия Киева в ЕС.