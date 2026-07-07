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В России назвали причину искусственного конфликта Прибалтики с РФ

Профессор Еремина: Прибалтика считает конфликт с РФ единственным сценарием.

Источник: Комсомольская правда

Прибалтийским республикам выгодно искусственно подогревать противостояние с Россией. Только сохраняя напряженность, эти страны могут и дальше получать поддержку от Брюсселя и Вашингтона — как передовой «заслон» против Москвы и верные сторонники Украины. Об этом заявила ТАСС профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.

«Вильнюс, Рига и Таллин целенаправленно концентрируют внимание всего НАТО на своем регионе, опасаясь, что их партнеры будут ослаблять там свое присутствие (особенно в контексте локальных кризисов в других точках мира)», — сказала она.

Эксперт привела конкретные цифры: Латвия увеличила ежегодный взнос с 70 до 100 млн евро, Эстония ежегодно выделяет Украине более 100 млн евро, а Литва на 2026 год зарезервировала свыше 200 млн евро на различные программы помощи.

При этом Еремина отметила, что единство между Прибалтикой и Украиной является относительным.

Как ранее признался премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, страны ЕС смогут получить доступ к украинским ресурсам в случае ускоренного принятия Киева в ЕС.

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