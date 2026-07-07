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Испания — первая сборная в истории, сыгравшая на ноль в шести матчах подряд на ЧМ

Сборная Испании стала первой командой в истории, которой удалось сыграть на ноль в шести матчах подряд на чемпионате мира по футболу.

Источник: RT на русском

Сборная Испании стала первой командой в истории, которой удалось сыграть на ноль в шести матчах подряд на чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщает Opta.

6 июля Испания обыграла команду Португалии в ⅛ финала мундиаля — 1:0.

На текущем турнире вратарь испанцев Унай Симон оставлял свои ворота в неприкосновенности в матчах с Кабо-Верде (0:0), Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0).

На ЧМ-2022 испанцы не пропустили в основное время игры ⅛ финала с Марокко. Тогда они вылетели с турнира по итогам серии пенальти.

Ранее сообщалось, что сборная Испании вышла в ¼ финала ЧМ по футболу впервые за 16 лет.