Новый документ упростит назначение пенсий россиянам

С 1 августа 2026 года в России пройдёт сразу несколько повышений пенсий для разных категорий граждан. Перерасчёт затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также бывших лётчиков и шахтёров.