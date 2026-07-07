Новый документ упростит назначение пенсий россиянам

Приказ Минтруда, вступающий в силу 7 июля, позволит оформлять пенсии по минимуму документов и ускорит процесс назначения выплат, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, утверждённый ведомством перечень необходимых документов заменяет правила, действовавшие с 2021 года.
Изменения охватят страховые, накопительные и государственные пенсии, а также фиксированную выплату к страховой пенсии.
Главное новшество, как подчеркнул эксперт, заключается в автоматизации. Социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.
Дополнительные бумаги потребуются лишь при отсутствии сведений в государственных базах, например для подтверждения периодов работы до 2002 года.
Если все данные уже есть в госсистемах, для оформления понадобятся только паспорт и СНИЛС.
«Изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии», — заключил Балынин.
С 1 августа 2026 года в России пройдёт сразу несколько повышений пенсий для разных категорий граждан. Перерасчёт затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также бывших лётчиков и шахтёров.