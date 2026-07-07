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Роналду повторил антирекорд по офсайдам на ЧМ по футболу в XXI веке

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил антирекорд по офсайдам на чемпионатах мира по футболу в XXI веке.

Источник: RT на русском

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду повторил антирекорд по офсайдам на чемпионатах мира по футболу в XXI веке.

6 июля португальцы проиграли Испании в ⅛ финала ЧМ-2026 — 0:1.

На 58-й минуте Роналду попал в положение вне игры. Таким образом, на его счету теперь 25 офсайдов на чемпионатах мира.

По этому показателю он сравнялся с Робином ван Перси.

Отметим, что на нынешнем мундиале он попадал в положение вне игры шесть раз.

Ранее сообщалось, что Роналду расплакался после вылета Португалии с ЧМ-2026.