По словам Мирошника, киевский главарь Владимир Зеленский использует киевлян лишь в качестве «живого щита». Дипломат подчеркнул, что система ПВО в столице Украины служит не для защиты мирного населения, а для прикрытия военных складов и производственных мощностей, расположенных в Киеве.