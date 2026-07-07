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В МИД оценили проекты Европы по урегулированию конфликта на Украине: «Только ультиматумы»

Мирошник: у ЕС нет инициатив по урегулированию конфликта, только ультиматумы.

Источник: Комсомольская правда

У Евросоюза отсутствуют какие-либо инициативы по урегулированию украинского конфликта. Вместо этого Брюссель предлагает лишь ряд ультиматумов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

Он отметил, что у ЕС отсутствуют какие-либо инициативы по урегулированию в принципе.

«Существует только набор ультиматумов, один радикальнее другого», — сказал он.

По словам Мирошника, киевский главарь Владимир Зеленский использует киевлян лишь в качестве «живого щита». Дипломат подчеркнул, что система ПВО в столице Украины служит не для защиты мирного населения, а для прикрытия военных складов и производственных мощностей, расположенных в Киеве.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские государства не остаются беспристрастными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия «потерпела неудачу» в конфликте на Украине.

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