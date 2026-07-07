У Евросоюза отсутствуют какие-либо инициативы по урегулированию украинского конфликта. Вместо этого Брюссель предлагает лишь ряд ультиматумов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».
Он отметил, что у ЕС отсутствуют какие-либо инициативы по урегулированию в принципе.
«Существует только набор ультиматумов, один радикальнее другого», — сказал он.
По словам Мирошника, киевский главарь Владимир Зеленский использует киевлян лишь в качестве «живого щита». Дипломат подчеркнул, что система ПВО в столице Украины служит не для защиты мирного населения, а для прикрытия военных складов и производственных мощностей, расположенных в Киеве.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские государства не остаются беспристрастными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия «потерпела неудачу» в конфликте на Украине.