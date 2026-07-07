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Губернатор Хинштейн: сбитые над Курском БПЛА повредили дома и техэтаж высотки

Сбитые над Курском вражеские беспилотники повредили частные жилые дома и технический этаж многоэтажки.

Сбитые над Курском вражеские беспилотники повредили частные жилые дома и технический этаж многоэтажки.

Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В небе над городом сбили несколько вражеских беспилотников. Один из них врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова.

«По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», — написал Хинштейн.

Губернатор добавил, что информация уточняется. На место выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба.

6 июля украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Никольское — Таврово в Белгородской области.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал тяжким военным преступлением атаку украинской армии на пассажирский автобус в Белгородской области.

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