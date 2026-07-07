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ФИФА оштрафовала Балогуна на $40 тыс за красную карточку в матче ЧМ-2026

ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Фоларина Балогуна на $40 тыс за красную карточку, полученную в матче ЧМ-2026.

Источник: RT на русском

ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Фоларина Балогуна на $40 тыс за красную карточку, полученную в матче ЧМ-2026.

Об этом сообщает журналист Роб Харрис.

Он также отмечает, что половину этой суммы оплатит Федерация футбола США.

Напомним, что Балогун получил красную карточку в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Он должен был пропустить матч ⅛ финала.

Но затем ФИФА объявила о приостановке дисквалификации футболиста.

Позднее глава США Дональд Трамп признался, что звонил Инфантино и в разговоре упомянул, что это решение можно было бы пересмотреть. Но при этом он отметил, что окончательное решение приняла комиссия, и он не мог давить на них.

Ранее сообщалось, что апелляцию Бельгии на решение ФИФА по Балогуну отклонили, посчитав «недопустимой».

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