ФИФА оштрафовала Балогуна на $40 тыс за красную карточку в матче ЧМ-2026

ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Фоларина Балогуна на $40 тыс за красную карточку, полученную в матче ЧМ-2026.
Об этом сообщает журналист Роб Харрис.
Он также отмечает, что половину этой суммы оплатит Федерация футбола США.
Напомним, что Балогун получил красную карточку в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Он должен был пропустить матч ⅛ финала.
Но затем ФИФА объявила о приостановке дисквалификации футболиста.
Позднее глава США Дональд Трамп признался, что звонил Инфантино и в разговоре упомянул, что это решение можно было бы пересмотреть. Но при этом он отметил, что окончательное решение приняла комиссия, и он не мог давить на них.
Ранее сообщалось, что апелляцию Бельгии на решение ФИФА по Балогуну отклонили, посчитав «недопустимой».