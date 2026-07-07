Белгород и округ подверглись массированным ударам ВСУ

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ, пострадавших нет.
Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
По его словам, в городе получили повреждения объекты инфраструктуры.
Из-за этого зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток.
На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание, пожарные расчёты работают на местах. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей.
Все оперативные и аварийные службы находятся на местах, информация о других последствиях уточняется.
Ранее сообщалось, что сбитые над Курском вражеские беспилотники повредили частные жилые дома и технический этаж многоэтажки.