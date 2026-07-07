Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород и округ подверглись массированным ударам ВСУ

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ, пострадавших нет.

Источник: RT на русском

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ, пострадавших нет.

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, в городе получили повреждения объекты инфраструктуры.

Из-за этого зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в светлое время суток.

На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание, пожарные расчёты работают на местах. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей.

Все оперативные и аварийные службы находятся на местах, информация о других последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что сбитые над Курском вражеские беспилотники повредили частные жилые дома и технический этаж многоэтажки.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше