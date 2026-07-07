Рютте раскрыл, почему НАТО не может увеличить траты на оборону

Как отметил Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Анкаре, страны Европы и Канада дополнительно направили на укрепление оборонного потенциала около 250 миллиардов долларов. Вместе с тем он подчеркнул, что реализовать эти инвестиции в короткие сроки невозможно из-за ограниченных производственных мощностей предприятий отрасли.