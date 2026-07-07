Рютте раскрыл, почему НАТО не может увеличить траты на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские государства альянса и Канада существенно увеличили расходы на оборону, однако столкнулись с трудностями при освоении выделенных средств. По его словам, возможности оборонной промышленности пока не позволяют быстро обеспечить необходимый объем производства.
Как отметил Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Анкаре, страны Европы и Канада дополнительно направили на укрепление оборонного потенциала около 250 миллиардов долларов. Вместе с тем он подчеркнул, что реализовать эти инвестиции в короткие сроки невозможно из-за ограниченных производственных мощностей предприятий отрасли.
По словам генсека альянса, даже при наличии значительного финансирования существуют объективные пределы того, насколько быстро оборонно-промышленный комплекс способен увеличить выпуск продукции. Он указал, что расширение производства требует времени, поэтому полностью освоить выделенные средства в течение ближайших одного-двух лет не удастся.
Ранее стало известно, что США сокращают военное присутствие в Европе из-за опасений эскалации с Россией.