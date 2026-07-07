В парламенте Республики Сербской разместили подарок Путина

«Речь идет о литографии “Победа” 1971 года, которую президент РФ Владимир Путин вручил председателю Скупщины… 9 мая 2026 года в Москве в ходе празднования общей Победы над фашизмом. Эту литографию, которая с посвящением Путина теперь находится на стене Овального салона Народной Скупщины в 1971 году создала студия военных художников имени М. Б. Грекова по знаменитой картине “Победа” советского художника-баталиста Петра Кривоногова», — сообщила пресс-служба парламента Республики Сербской.