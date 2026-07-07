Марочко: ВС РФ ведут бои за два поселения на северо-западе от Константиновки

«Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку. Так что наши военнослужащие не остановились на достигнутом и начинают продвигаться», — сказал он.