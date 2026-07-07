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Марочко: ВС РФ ведут бои за два поселения на северо-западе от Константиновки

Российские бойцы также расширяют зону контроля северо-восточнее от населенного пункта, добавил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Российские бойцы после освобождения 3 июля Константиновки в ДНР продолжили наступление в северо-западном направлении и начали бои за контроль сразу над двумя поселениями: Осыково и Алексеево-Дружковкой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку. Так что наши военнослужащие не остановились на достигнутом и начинают продвигаться», — сказал он.

Марочко добавил, что российские бойцы также расширяют зону контроля северо-восточнее от Константиновки.