Марочко: ВС РФ ведут бои за два поселения на северо-западе от Константиновки

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Российские бойцы после освобождения 3 июля Константиновки в ДНР продолжили наступление в северо-западном направлении и начали бои за контроль сразу над двумя поселениями: Осыково и Алексеево-Дружковкой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку. Так что наши военнослужащие не остановились на достигнутом и начинают продвигаться», — сказал он.
Марочко добавил, что российские бойцы также расширяют зону контроля северо-восточнее от Константиновки.