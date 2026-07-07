Пленный из ВСУ: в «Скале» пожилых солдат заставляли шесть часов ходить в броне

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Командование 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» заставляло мобилизованных предпенсионного возраста ходить в бронезащите по шесть часов в сутки. Об этом рассказал пленный из «Скалы» Василий Иванченко в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Не дай бог только в “Скалу” попасть. Будто в тюрьме. Им все равно, что у тебя. У тебя нога [болит], или что. Если у тебя температура уже до 40, тогда можешь остаться. А так — бегали. Старые люди там были. Почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, металлолом (бронезащита — прим. ТАСС) на себе тащить, ходить по шесть часов», — сказал он.
Скандально известный штурмовой полк «Скала» неоднократно привлекал внимание украинской общественности и СМИ. В конце марта стало известно о высоких небоевых потерях в этом подразделении, затем всплыли факты о случаях смерти мобилизованных со следами побоев.
Очередной скандал вокруг полка разгорелся после публикации издания «Бабель», которое собрало сведения о как минимум 26 случаях смерти новобранцев в «Скале» за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями, а также о 9 случаях самоубийства среди солдат. Свидетели рассказали изданию, что военных избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле, связывали и приковывали наручниками, содержали в карцере, натравливали на них собак. Кроме того, полк разрешает мобилизованным перемещаться только под присмотром вооруженной охраны и минирует территорию вокруг своих расположений, чтобы они не сбежали.