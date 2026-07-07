Пленный из ВСУ: в «Скале» пожилых солдат заставляли шесть часов ходить в броне

«Не дай бог только в “Скалу” попасть. Будто в тюрьме. Им все равно, что у тебя. У тебя нога [болит], или что. Если у тебя температура уже до 40, тогда можешь остаться. А так — бегали. Старые люди там были. Почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, металлолом (бронезащита — прим. ТАСС) на себе тащить, ходить по шесть часов», — сказал он.